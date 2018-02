Avião cai, explode e mata três pessoas em Itaituba, no PA

De acordo com o superintendente regional da Polícia Civil, delegado Vicente Gomes, três pessoas estavam à bordo e morreram na queda da aeronave.

O avião caiu perto às margens de um rio que corta a região do Crepurizão. A área é formada por campos de garimpo de ouro.

Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou a queda de um avião de pequeno porte que caiu nesta quarta-feira (7) na região do Crepurizão, em Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo o delegado Vicente Gomes, superintendente regional da Polícia Civil no Tapajós, três pessoas estavam dentro da aeronave e morreram na explosão no momento da queda.

“Tinham três pessoas. Dois pilotos, sendo que um estava com passageiros e o terceiro seria um comprador de ouro. Os corpos já foram removidos e estão sendo deslocados para Itaituba. Inclusive, o filho de uma das vítimas, que é piloto também, está à frente desta situação”, detalhou Vicente Gomes.

Uma das vítimas foi identificada com Marinho, piloto e proprietário da aeronava que caiu, segundo o delegado Vicente Gomes (Foto: Delegado Vicente Gomes)

Segundo o delegado, uma das vítimas foi identificada com Marinho, piloto e proprietário da aeronava que caiu. Ele estava como passageiro. O avião, modelo Beechcraft Bonanza, tinha o prefixo PT-AVO e estava com a documentação em ordem, segundo os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Quedas em Crepuzirão

Esta foi a segunda vez em quatro meses que um avião caiu na área do Crepurizão. Em outubro de 2017, um avião monomotor com duas pessoas caiu na região de garimpo matando o piloto. O passagueiro foi resgatado com vida e levado ao hospital.

Também no mês de outubro do ano passado, mas no município de Itaituba, um avião monomotor caiu na região urbana da cidade e matou cinco pessoas.

