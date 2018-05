Avante oficializa apoio a David Almeida em encontro estadual

A cúpula do partido Avante no Amazonas apresentou, na noite desta quinta-feira (10), a chapa completa de candidatos aos mandatos proporcionais, para as eleições gerais de outubro deste ano. Durante ao 1º Encontro Estadual do Avante, com a presença do secretário nacional de articulação política do Avante no Amazonas, Claudinei Dulin, o partido foi também o primeiro a declarar publicamente apoio ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida, à sua pré-candidatura ao Governo do Amazonas.

Com a chapa completa, o Avante lançou a pré-candidatura de 48 concorrentes ao posto de deputado estadual e mais 16 pré-candidatos ao cargo de deputado federal. O vice-presidente do partido, Wagno Oliveira, afirmou que o Avante está atendendo e até ultrapassou a obrigatoriedade dos 30% de candidaturas de mulheres, tendo entre as candidatas na esfera legislativa estadual a doutora Socorro Siqueira, ex-presidente do Fundo de Promoção Social (FPS) e a ex-vereadora de Manaus, Cláudia Janjão e para federal conta ainda com a ex-vereadora Rejane Pinheiro.

Entre os candidatos homens com potencial, a legenda conta com o nome do ex-deputado Janjão, o ex-prefeito de Manacapuru Jaziel Alencar, mais conhecido como Tororó e os ex-vereadores de Manaus Jairo da Vical e Professor Bibiado, que foi parlamentar pelo PT. Entre os nomes para Câmara dos Deputados, o Avante conta com os nomes de presidente do Avante Jovem, Willace Souza (filho do ex-deputado Wallace Souza) e do delegado Costa e Silva.

O presidente do diretório estadual do Avante, David Silva, disse que o partido vai trabalhar para que ele seja conhecido como um partido das massas com a eleição de pelo menos dois deputados estaduais e um deputado federal nas eleições deste ano. Ele confirmou ainda, agora de forma oficial que o partido estará no palanque do presidente da Aleam, David Almeida, na sua candidatura ao governador do Estado. “Vamos fazer o Avante ser reconhecido como partido de massa, que vai eleger deputado estadual, que vai brigar por uma das oito vagas na Câmara Federal e que vai ajudar a eleger o novo governador do Amazonas”, disse.

O Secretário Nacional de Articulação Política do Avante, Claudiney Dulin, confirmou o apoio da legenda à David Almeida, dizendo que os quase cinco meses que ele esteve no governo do Amazonas, de maio a outubro do ano passado, foram reconhecidos até mesmo fora do território amazonense. “Presidente David Almeida, nós acreditamos muito nesse projeto capitaneado por vossa excelência. Acreditamos muito naquela palavra de Deus que diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Os poucos meses que você esteve à frente do governo do Amazonas no ano passado, ecoaram por todo o Brasil”, disse Dullin.

Cotado pelo PSB, para ser o candidato da legenda ao governo do Amazonas, durante o encontro, David se disse honrado pela manifestação dos representantes estaduais e nacional do Avante, quanto a sua pré-candidatura. Para ele, enquanto não se encerrar essa etapa, o momento é de formar alianças com a mesma linha de pensamento, para somente assim passar para outra etapa com força para seguir em frente no processo.

Entre os convidados ao encontro do Avante, o presidente estadual do PMN, vereador Marco Chico Preto, disse que entendeu o convite da sigla como um momento de fortalecimento pela atualização do Amazonas. “É uma largada de uma legenda, assim como nós do PMN, do PSB, do Podemos, do Patriotas e de outros partidos que talvez não estejam aqui, que nesse momento também buscam: atualizar a política do Estado do Amazonas. É chegada a hora de decidir por nós, pelos nossos filhos, pelo Amazonas”, salientou Chico Preto.