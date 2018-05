Avante-AM define apoio a David Almeida e anuncia DEDEI LOBO como pré-candidatos

Com a promessa de realizar um megaevento, o diretório estadual do Avante (ex-PTdoB) faz neste dia 10, quinta-feira, uma pré-convenção eleitoral para anunciar apoio à candidatura prévia de David Almeida (PSB) ao Governo do Estado nas eleições 2018.

Contando com a presença de representantes de partidos que devem se aliançar para o pleito de outubro, como PT, PCdoB, Podemos, Rede, Patriotas, PMN e PMB, o Avante deve anunciar o time de pré-candidatos a deputados federais e estaduais.

Um dos nomes a ser anunciados para disputar uma das vagas na assembleia estadual é do ex-prefeito de Humaitá Dedei Lobo, que visitará Matupí e Apuí neste final de semana.

Em reunião prévia, o diretório afirmou que nomes como dos ex-vereadores de Manaus Jairo da Vical, Rejane Pinheiro e Professor Bibiano, dos ex-prefeitos Dedei Lobo (de Humaitá), de Jaziel “Tororó” Alencar (Manacapuru), Hamilton Villar (Careiro Castanho), Padre Góes (Maués) e Alexandre da Carbrás (Parintins) estarão no grupo do Avante disputando vagas no parlamento.

Confira informações do evento:

Foto: Divulgação/Facebook