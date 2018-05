Avião caiu próximo a Urucurituba, mas continua desaparecido

A Defesa Civil de Urucurituba, município a 207 km de Manaus, encerrou parcialmente as buscas aos tripulantes do monomotor Cessna 210N Centurio II, prefixo PR-RCJ, desaparecido nesta quarta-feira (16) após passar por uma região de mata da cidade. Até o momento, nenhum vestígio do avião, passageiros ou piloto foram encontrados, segundo informa o G1.

O órgão retomou as buscas nesta quinta-feira (17), às 6h. Os trabalhos nesta quarta foram feitos em água, com lancha, e ar, com uma aeronave minimotor. As buscas se concentram a cerca de 160 km a sudeste da capital amazonense.

A aeronave desaparecida decolou de Itaituba, no interior do Pará, às 7h10 (hora local) e tinha previsão de pousar no Aeródromo de Flores, em Manaus, por volta de 7h55 (hora local).

O subsecretário de saúde do município, Otoniel da Cruz Souza, disse que a prefeitura da cidade recebeu uma ligação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para notificar o desaparecimento da aeronave.