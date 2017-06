Atriz Vera Fischer está internada em UTI com quadro de pneumonia

Divulgação/TV Globo

A atriz Vera Fischer, de 65 anos, foi internada nesta terça-feira (27), na UTI da Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, zona Sul do Rio de Janeiro, com um quadro de pneumonia.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a artista apresenta boa evolução clínica, respondendo ao antibiótico e respirando espontaneamente, sem ajuda de aparelhos. Não há previsão de alta hospitalar.

Segundo o G1, que entrou em contato com a assessoria de Vera, a internação ocorreu de forma preventiva, por conta de uma forte gripe mal curada.

Fonte: Diário7