“ATOLADOS” são resgatados por André Marcílio da Associação Amigos da BR-319. e Exercito ajuda no retorno pra casa, dos 35 passageiros

Os jovens embarcaram na manhã deste domingo, 03, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira, com destino a Porto Velho/RO.

O grupo saiu de Porto Velho no dia 27 de maio em um ônibus fretado, com destino ao município de Rio Preto da Eva/AM, para participar de um encontro de jovens da Igreja Adventista.

Na área conhecida como Igapó Açu, distante 250 km de Manaus, o veículo atolou no barro devido as condições precárias da rodovia.

Completamente isolados, os passageiros ficaram quase uma semana na estrada até que o presidente da Associação de Amigos e Defensores da BR319 André Macílio fizesse o resgate, até Manaus, e após a chegada dos passageiros o Exército Brasileiro que foi acionado providenciassem uma aeronave para levar todos de volta a Rondônia.

Com a chegada do pedido de ajuda, o CMA iniciou estudo para definir a melhor estratégia de resgate e solicitou o apoio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que realizava trabalhos de manutenção nas proximidades.

A equipe do DNIT atendeu ao chamado e tirou o ônibus do atoleiro, permitindo que o veículo seguisse viagem até Rio Preto da Eva.

Preocupado com um maior desgaste dos jovens, em Manaus, o CMA intermediou junto a Força Aérea Brasileira, uma aeronave para realizar o transporte de volta dos passageiros até Porto Velho/RO.