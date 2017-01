ATO PÚBLICO CONTRA O GOVERNADOR MELO, FOI UM FRACASSO

Um ato público com cerca de 200 pessoas, segundo estimativas de líderes do movimento, realizado no fim da manhã deste domingo, dia 15, pediu a saída do governador José Melo (Pros) do cargo.

A manifestação ocorreu na avenida Constantino Nery, em frente à Arena da Amazônia.

O foco dos discursos proferidos pelos jovens que comandaram a manifestação foram de saúde e segurança pública.

Um deles, por exemplo, questionou a resposta imediata do governo para repor colchões queimados na rebelião do Compaj, enquanto faltam macas nos hospitais.

Outro manifestante criticou as indenizações anunciadas sobre o massacre nas prisões de Manaus, enquanto bebês são banhados em pias enferrujadas.

Os manifestantes informaram que os protestos vão continuar e disseram que poderão realizar manifestações em Brasília para pressionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela cassação do mandato do governador, que responde processo naquela corte.

Bloqueios

A manifestação começou com uma hora de atraso. A organização esperava aumentar o número de pessoas, que até as 10h não passava de 50 manifestantes e dobrou por volta das 11h, quando começou o falatório.

Durante os discursos, eles acusaram o governo de ter tentado enfraquecer a manifestação com blitzes nos corredores viários que dão acesso à Arena da Amazônia, como a Max Teixeira e Torquato Tapajós, na Zona Norte da Capital, mas na verdade, a presença da polícia era apenas para assegurar o fluxo de veículos no local da manifestação.