Atacante do Fast sofre convulsão em campo após choque e é levado para o hospital

Manaus (AM)

Em disputa de bola, Charles Chenko e Victor se chocaram e o atacante do Fast acabou levando a pior. Jogo foi suspenso e será remarcado.

O atacante Charles Chenko, do Fast, precisou ser levado ao hospital após um choque com o zagueiro Victor, do Nacional, com menos de um minuto de partida, realizada na Arena da Amazônia. A partida foi suspensa e será remarcada pela Federação Amazonense de Futebol

Os dois subiram para disputar uma bola e acabaram chocando cabeça contra cabeça. Pior para o jogador do Fast, que acabou atingido na lateral da cabeça e teve uma convulsão no momento. Ele chegou a se debater no chão, em imagem que chocou os próprios colegas, que não escondiam o desespero com a situação.

O jogador, que chegou a sofrer uma parada respiratória, foi removido de ambulância e a informação repassada pela comissão técnica do Fast é de que ele já estava consciente quando foi colocado na ambulância e foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento do Alvorada.

De acordo com a repórter Carol Queiroz, da TV A Crítica, o jogador aguardava remoção para o Hospital Pronto-Socorro João Lúcio. Ele foi sedado para evitar novas convulsões antes de ser removido.

Companheiro de equipe e padrinho de casamento de Charles, o atacante Felipe era um dos mais abalados com a situação. Ele chorou bastante e precisou ser consolado pelos colegas. Os atletas e árbitros fizeram uma oração no meio do campo para pedir pela recuperação do atleta.

