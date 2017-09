Assessor de deputado é executado com vários tiros em Porto Velho

Um homem de 32 anos, identificado como Cleberson Rodrigues dos Santos, foi executado com oito tiros de pistola na noite desta segunda-feira (18) dentro do banheiro de sua residência localizada na Rua Florianópolis, Bairro Nova Esperança, região Norte de Porto Velho.

De acordo com relatos de testemunhas que estavam dentro da casa, dois homens chegaram em uma motocicleta e desceram já invadindo o imóvel perguntando onde estaria a vítima.

Os criminosos renderam as testemunhas e as colocaram dentro de um quarto e seguiram até o banheiro onde Cleberson tomava banho. Quando a vítima ia saindo do banheiro, só de toalha, os criminosos efetuaram vários tiros, atingindo a vítima que morreu na hora. A dupla fugiu em alta velocidade.

Os familiares desesperados acionaram a polícia e também uma equipe médica do Samu, que ao chegar na residência, constatou a morte. O local foi isolado e, durante os trabalhos da perícia, oito cápsulas de pistola calibre 380 foram encontradas no local. O corpo estava com sete perfurações, sendo seis no tórax e uma no pescoço. A vítima, segundo informações da família, trabalhava como assessor do deputado Léo Moraes, que esteve presente no local do crime.

Os policiais civis da Delegacia de Homicídios estiveram no local colhendo informações. O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado para o IML.

Fonte: Rondônia Agora