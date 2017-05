Assembleia começa a treinar 24 deputados-estudantes do Parlamento Jovem

Encerradas as eleições para escolha dos 24 deputados-estudantes que irão compor o Parlamento Jovem 2017, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na última quarta-feira (3), a Escola do Legislativo começa, a partir do próximo dia 15 de maio, o treinamento dos parlamentares mirins que irão não apenas aprender sobre o funcionamento do Poder Legislativo, mas também apresentar Projetos de Lei que podem beneficiar o Estado ou seus municípios. O 24º parlamentar jovem foi eleito na Escola Estadual Pedro Silvestre (Centro), numa disputa entre seis candidatos, em que foram vitoriosos Rafael Pinheiro (17) como titular e Luciana Fonseca (18), suplente.

Os alunos finalistas da escola assistiram a uma palestra sobre educação cidadã, onde temas como responsabilidade e ética foram abordados. A palestra foi ministrada pela gerente de educação cidadã da Escola do Legislativo, Cassandra Serejo. “A sensação é de missão cumprida, sabemos o quanto esses jovens têm potencial. Por meio deste trabalho eles irão conhecer quais são as responsabilidades de um deputado e o compromisso com o povo”, destacou a gerente.

O deputado eleito, Rafael Pinheiro, defendeu a educação como base para as mudanças no Estado “Eu creio que agora por meio desta iniciativa poderemos colocar em prática alguns projetos voltados para a educação e assim tentarmos mudar a realidade de onde vivemos a política sempre me despertou interesse quero ser um mediador das necessidades do povo”, acrescentou o estudante.

A aluna Luciana Fonseca (17) espera conhecer na prática como é o funcionamento do Legislativo e assim compartilhar essas experiências com os demais estudantes “Muitas vezes, por falta de conhecimento não sabemos lutar pelos nossos direitos. Eu espero conhecer toda essa dinâmica e assim contribuir para que os meus colegas compreendam a importância, por exemplo, do voto”, explicou a estudante.

O Programa Parlamento Jovem da Aleam é realizado anualmente e tem por objetivo possibilitar aos alunos de ensino médio de escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático, mediante a participação em uma jornada parlamentar na Casa Legislativa. Cada escola participante, num total de 24, elege um deputado jovem que toma posse, faz discurso e apresenta um projeto que pode ser encampado pelos deputados estaduais, aprendendo assim o funcionamento do Poder Legislativo. Cada aluno eleito é apadrinhado por um deputado que também irá ensiná-lo sobre atuação no Legislativo.

A posse dos 24 novos deputados está marcada para dia 18 de maio, no plenário Ruy Araújo, quando também acontecerá a solenidade especial de comemoração dos 10 anos do Programa Parlamento Jovem.

Na edição de 2017, participaram 20 escolas da capital e quatro do interior, elegendo deputados-jovens de Rio Preto da Eva, Iranduba, Presidente Figueiredo e Manacapuru.