ASSALTO NA BR 230 DURANTE A MADRUGADA

Uma Pick-up branca modelo Toyota Hilux de placa JJX 9898 foi roubada apos 4 elementos fortemente armados assaltarem os condutores da caminhonete, Que não foram identificados. O fato ocorreu por volta das 02h30 da madrugada na BR 230 no km 170 indo em direção ao Apuí. Segundo informações de populares os aasaltantes estavam em dois veiculos, um modelo Ford KA é outro um Fiat Punto.

Como aconteceu o assalto

Os elementos armaram uma tocaia na Ponte do Rio Branco no km 170 logo após o JORGE DO 150 na TRANSAMAZONICA.

Durante a madrugada a caminhote, que vinha, provavelmente de JACARÉACANGA no Pará, trazendo objetos de valor, como joia etc. O proprietário disse que não teve como reagir, e que o plano dos meliantes havia sido muito bem preparado, para sua sorte, os assaltantes não o machucaram, anunciaram o assalto, sabendo o que o condutor do veículo, estava com objetos valiosos, e encontraram o que procuravam, e após estar de posse dos objetos de valor, deixaram a vítima, e o ameaçou dizendo, que caso fosse atrás dos assaltantes, os meliantes empreenderam fuga, na caminhonete da vítima, mas não conseguiram ir longe pois a mesma estava com pouco combustível, ocasionando o abandono da mesma na mata, sendo encontrada é recuperada pela polícia.

Os elementos não foram ainda localizados, a equipe de policias de Humaita é do MATUPÍ estão em busca dos suspeitos. Até o fechamento desta matéria os elementos ainda não foram localizados. O proprietário do metal apreendido ofereceu uma gorda recompensa para a recuperação do material furtado. Mais informações sobre o caso sera o atualizados a qualquer momento.

CHAGUINHA DE HUMAITÁ

acriticadehumaita.com.br