Assaltantes que assassinaram policial militar já foram recolhidos ao sistema prisional

Os assaltantes Itamir Maia de Andrade, 56, e Cleyton Araújo Viana, 26, participaram diretamente do assalto a mão armada em que foi assassinado com vários tiros o soldado da Polícia Miltiar Challanger de Oliveira Ferreira, que trabalhava como segurança na loja Hinode, localizada na Avenid Autaz Mirim, mais conhecida como Grande Circular, na Zona Leste de Manaus.

A dupla foi presa horas depois da troca de tiros, mas um terceiro envolvido no crime conseguiu escapar da perseguição realizada por várias viaturas dea Polícia Militar. O soldado virou alvo fácil dos bandidos quando o trio de assaltantes percebeu que a munição do revólver calibre 38 de Challanger havia acabado.

Veja também

IMAGENS FORTES! Soldado da Polícia Militar é morto em tiroteio com três assaltantes na Zona Leste de Manaus

Cleyton Araújo também foi preso

em flagrante (Foto: Divulgação)

Os dois assaltantes presos foram autuados em flagrante delito no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e neste sábado de manhã Itamir Maia e Cleyton Araújo foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino. A dupla foi autuada em flagrante por crime de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo.

O sepultamento do policial ocorreu às 15h no Cemitério Parque Tarumã de Manaus, segundo informou a Diretoria de Apoio Social da Polícia Militar do Amazonas.

Fonte Portal do Zacarias