Assaltantes da Joalheria em Humaita, já foram presos pela polícia militar

Um assalto ocorrido na tarde desta quinta-feira (09) na Rua 29 de Agosto, na Joalheria “Rei Jesus”, movimentou a policia militar em Humaita em busca dos meliantes. Participaram do assalto dois elementos de alta periculosidade oriundos de Porto Velho, onde nossa equipe de policiais da Força Tática e Ronda no Bairro ficaram em alerta na busca dos meliantes, que estavam em fuga. Os assaltantes levaram jóias em ouro, relógios, e possivelmente dinheiro.

A polícia rapidamente cercou a saída da cidade colocando barreiras e policiais nos pontos de fuga, conseguindo capturar por volta das 16h30 do mesmo dia, um dos assaltantes que estava em uma motocicleta modelo HONDA BIZ. O elemento capturado foi identificado como RADUAN DE OLIVEIRA CAMPOS.

A polícia militar anunciou a prisão do segundo elemento suspeito, que estava em fuga e foi capturado nas proximidades da Vila Fernando Henrique Cardoso, mais conhecida como “Vila Preguiça” o elemento foi preso pela guarnição da Vila Preguiça, e encaminhado para Humaita.

O primeiro elemento preso estava de posse de jóias, relógios e Dinheiro junto com uma arma tipo revólver calibre 38 com numeração raspada.

O segundo elemento preso identificado como Joel Quaresma Ramos de 29 anos, que estava com um revólver calibre 38 e cinco munições intactas, joías em ouro, dinheiro e uma motocicleta modelo HONDA CG TITAN PLACA PHE 7317 DE COR PRETA.

A Polícia Militar entregou os elementos presos a Policia Civil no 8°DIA e já está investigando a vida pregressa dos assaltantes que vieram tocar o terror em nossa cidade.

É importante acrescentar que o segundo elemento preso foi capturado na manhã desta sexta-feira (10) no km 95 em uma vicinal próximo ao Restaurante do Miúdo no sentido, Humaita Porto Velho