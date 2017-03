© image/jpeg Arlindo Cruz

, internado desde o último dia 17 após sofrer um, tem quadro “grave, porém estável”, segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira pela Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. O sambista está no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) da unidade.

“A sedação do cantor vem sendo reduzida, com o objetivo de manter o controle da pressão arterial. O quadro neurológico do paciente ainda inspira cuidados e sua evolução segue de forma gradual, de acordo com o planejamento terapêutico. Ainda não há previsão de alta”, diz o boletim da Casa de Saúde.

Na semana passada, o filho de Arlindo Cruz, Arlindo Neto, confirmou que o pai havia acordado do coma. “Arlindão acordou, minha mãe pediu para ele abrir a boca e ele malandramente obedeceu a sua esposa. Obrigado por mais essa bênção, Senhor”, escreveu nas redes sociais. O cantor passou mal em sua casa no dia 17 e foi socorrido pelos bombeiros.

Arquivado em: Entretenimento

fonte: http://www.msn.com