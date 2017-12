Após uma semana, chega ao fim o Beach Games Internacional realizado em Manaus

Após uma semana de muita competição na praia da Ponta Negra, zona oeste de Manaus, chegou ao fim neste sábado (09/12), a terceira edição dos jogos de Praia Universitário Internacional (Beach Games Internacional University), com bons resultados para o Brasil. A competição foi uma realização da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), Federação Internacional do Esporte Universitário (Fisu) e Federação Amazonense Universitária de Desporto (Faud). Contou com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), em parceria com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).



No vôlei masculino, o ouro foi definido ainda na sexta-feira (8), após partida entre a Universidad de Chile contra a UniNiltonLins. A dupla chilena fechou a partida e garantiu o primeiro lugar no pódio. A equipe manauara ainda jogou na manhã deste sábado e derrotou a PUC do Chile garantindo o segundo lugar na competição.

A Universidade Nilton Lins também teve a chance do ouro no Beach Soccer feminino. A equipe enfrentou as meninas da UFRN, mas não conseguiu vencer e por isso, ficou com a prata.

O Beach soccer masculino teve Brasil e Chile na decisão. O time da Fate (Faculdade Ateneu), do Ceará, bateu a equipe do Unap Chile por 4 a 3 e levou o ouro.

Na modalidade de Beach Hand feminino, a equipe da LUD (Uruguai) venceu as, até então invictas, meninas da UFRR e se sagraram campeãs.

O coordenador geral do Beach Games, Lucas Pontes falou sobre o nível da competição e agradeceu aos apoiadores. “Vieram atletas de bases das seleções de seus países; com isso tivemos uma competição muito boa, onde foi perceptível alto nível técnico. Obrigado a todos que nos ajudaram. O próximo Beach Games acontecerá em Poços de Caldas (MG) e a intenção é que possam participar mais países e que consigamos disseminar ainda mais o esporte universitário de praia, disse Lucas.

Para a secretária da Sejel, Janaina Chagas, o evento internacional foi muito importante para o Amazonas. “É um desejo do governador Amazonino Mendes trazer eventos de alto nível para o nosso Estado, onde atletas amazonenses possam participar. E foi isso que aconteceu durante essa semana de Beach Games. Nossos atletas jogaram de igual para igual e alcançaram ótimos resultados nessa competição, que foi realizada em uma ação conjunta do governo. Aproveito para agradecer a parceria da Amazonastur, a CBDU e a Fisu. Quero parabenizar a todos os atletas e delegações envolvidas. Foi um sucesso”, afirmou Janaina.

