Após recontagem, Seap constata que mais dois presos da Cadeia Vidal Pessoa fugiram

Joana Queiroz

Manaus (AM)

Dois detentos que fugiram da Cadeia Raimundo Vidal Pessoa, na manhã desta segunda-feira, seguem foragidos. A constatação foi feita pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária após a recontagem de presos na unidade.

Os dois foragidos são reincidentes em fugas de unidades prisionais. Isac Braga da Silva e Walison Ferreira Lima participaram da fuga em massa do Complexo Penitenciário Anísio Jobim e do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), mas acabaram recapturados e levados para a Vidal Pessoa.

Walison Ferreira Lima também já havia fugido do sistema prisional em 2014 e foi recapturado no Pará. Ele foi condenado pela morte do investigador da polícia civil Washington Afonso Simões, ocorrido no estacionamento do Amazonas Shopping, em setembro de 2011.

Além de Isac e Walison, outros quatro presos fugiram. Quatro deles foram recapturados, sendo que um acabou baleado pela polícia após resistir à prisão. Um dos presos, Thiago Silva Nascimento, afirmou que o plano deles era assassinar a família de José Roberto Fernandes, líder da facção criminosa Família do Norte.

fonte: acritica.com