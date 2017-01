Aplicativo Cartão SUS digital agiliza atendimento na rede pública de saúde

O Ministério da Saúde lançou a versão digital do Cartão SUS – identidade do cidadão no Sistema Único de Saúde (SUS). O cartão agiliza o atendimento nas unidades de saúde e permite um melhor acompanhamento do paciente porque reuni informações importantes, como o histórico de atendimentos realizados. Para obter a versão digital do documento, basta baixar o aplicativo Cartão SUS Digital disponível para smartphones com sistema Android. A previsão é de que em novembro ele já esteja disponível na Apple Store.

O Cartão SUS facilita seu acesso dos usuários aos serviços de saúde no Brasil, seja na versão física ou digital. No momento do atendimento, com o número do cartão é possível, de imediato, obter os dados pessoais de um paciente e histórico clínico. Com o aplicativo, é possível, ainda, informa resultados de exames de Pressão Arterial e Glicose. Os dados ficam disponíveis para a equipe médica que for prestar atendimento atender.

É possível cadastrar alergias, medicamentos que faz uso e contato de emergência por meio do aplicativo. Essas informações serão sincronizadas com o e-SUS e outros prontuários eletrônicos, ajudando sua equipe de saúde no momento do atendimento agendado ou de urgência.

Segundo a supervisora de atendimento do Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz, Elzilany Rocha Souza, a agilidade garantida pelo cartão digital é importante para prestação atendimento ao paciente de forma adequada.

Souza lembrou que os aparelhos smartphones estão acessíveis a boa parte da população e o Cartão SUS digital é mais uma facilidade ao usuário do Sistema Único de Saúde. Pesquisas apontam que 68,4 milhões de pessoas utilizam a internet pelo celular no Brasil, divulgou o MS.

“O hábito de trazer o cartão quando procuram atendimento aumentou atualmente, mas ainda há aqueles que têm o documento, mas o esquecem em casa. Nesses casos eles são atendidos, mas é preciso fazer uma busca no sistema com o número de CPF. Com o aplicativo, o acesso ao atendimento é facilitado”, relatou.

O cartão digital também representa economia aos cofres públicos porque elimina os gastos para confecção do cartão físico. As unidades da rede pública de saúde devem prestar atendimento à população independentemente da apresentação do cartão. Se o paciente não tiver o cartão (digital ou em mídia plástica) ou mesmo o número, o registro pode ser feito no momento do atendimento. Isso vale tanto para as unidades públicas como privadas.

Para descobrir o número do Cartão, o cidadão pode entrar no aplicativo, informando seu número de CPF e data de nascimento.

