Antaq regulamenta horário das balsas de ida e volta ao Careiro da Várzea

Foto: Arquivo Edson Brito – Portal do Careiro

A ANTAQ – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS através da Resolução Nº 5.573 estabeleceu novos horários para o transporte de passageiros na a travessia entre Manaus e Careiro da Várzea.

Será adotado um sistema de rodizio entre as empresas autorizadas pela ANTAQ, a operação se dará conforme os seguintes horários limite de saídas, para todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados:

Trajeto Manaus-Careiro da Várzea/AM: 4h, 5h, 6h, 7h, 8:30h, 9:30h, 10:30h, 11:30h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h.

Trajeto Careiro da Várzea-Manaus/AM: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10:30h, 11:30h, 12:30h, 13:30h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h.

Transporte de Inflamáveis: – Apenas as empresas autorizadas pela ANTAQ, com mais de uma embarcação, realizarão a prestação do serviço de travessia de veículos inflamáveis.

Datas e horários: De segunda a sexta-feira: Manaus-Careiro da Várzea/AM: 7:30h e 12h, – Careiro da Várzea-Manaus/AM: 9:30h e 14h

Sábados: Manaus-Careiro da Várzea/AM: 7:30h, Careiro da Várzea-Manaus/AM: 14h,

Fonte: www.portaldocareiro.com.br