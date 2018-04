Anori e Codajás concedem título de cidadão a David Almeida

As câmaras municipais de Anori e Codajás, municípios na calha do Médio Solimões, homenagearam nesta quinta-feira (26), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB), com entrega de título de cidadão, como forma de agradecimento pelos seus feitos como deputado e governador interino do Estado.

Acompanhado dos deputados Abdala Fraxe, Francisco Souza, Sabá Reis e Platiny Soares, David foi recebido com muito carinho por seus novos conterrâneos.

De autoria do presidente da Câmara Municipal de Anori, vereador José Alves Roberto, a proposta foi aprovada por unanimidade. “O município concede ao deputado David Almeida o título de cidadão de Anori, principalmente pela sua humildade e a forma que ele nos recebe para nos ouvir. A entrega desse título é um reconhecimento a tudo o que o presidente fez pela cidade”, afirmou o vereador.

No período em que foi governador interino do Amazonas, David liberou o valor de R$ 1,2 milhão para os professores da cidade. O recurso foi oriundo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Depois que retornou à presidência da Assembleia Legislativa, David destacou no orçamento do Estado, para o ano de 2018, o valor da ordem de R$ 737,5 mil em emenda parlamentar impositiva para a construção de uma nova unidade de ensino na sede de Anori.

Já em Codajás, David fez questão de falar de sua alegria dupla em ser agraciado, no mesmo dia, como filho de Anori e Codajás. “É um dia muito especial. Só tenho a agradecer aos meus irmãos anorienses e codajasenses pelo carinho e homenagens recebidas. Saibam que agora, meu compromisso e responsabilidade aumentam. Podem ter certeza que estarei mais determinado em lutar para garantir benefícios reais às nossas famílias”, salientou David.

Quando governador, David Almeida deu ordem de serviço para o recapeamento e terraplanagem da estrada Dr. Ozias Monteiro, que liga o município de Codajás a Anori. Há sete meses ele também liberou o pagamento de R$ 55 mil para agricultores, da juta e malva de Codajás, referente a subvenção da safra 2014/2015.