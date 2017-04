Amigos da BR 319 procura soluções para a licença de manutenção e da pavimentação da rodovia

Na manhã desta terça-feira (18), O presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319 “um direito nosso”, André Marsílio e membros associados estiveram reunidos na sede do IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente ) junto com o presidente da CMM vereador Wilker Barreto e o presidente da OAB Dr. Marco Aurélio Choy reunindo com o superintendente Leland para saber sobre a licença de manutenção e da pavimentação da rodovia.

O superintendente garantiu que a licença para a manutenção está tudo certo e o processo de pavimentação da rodovia cabe ao IBAMA em Brasília emitir, mas se depender dele, a pavimentação sairá o mais rápido possível.

“Nós da AAD.BR319: Um direito nosso, vamos ao MPF para garantir que a governança da BR 319 seja aplicada o mais rápido e que os órgãos se responsabilizem por suas tarefas. Continuaremos lutando dia-a-dia pela pavimentação da nossa rodovia.” Finalizou um do membros.