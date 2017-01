AMEAÇA – TENHARIM QUEREM RETORNO DO PEDÁGIO NA TRANSAMAZÔNICA

Essa pode ser a próxima ação dos índios Tenharim que em conversa com representantes da SEMED – Secretaria Municipal de Educação e do DNIT – Departamento Nacional de Transportes exigem transporte escolar em ônibus climatizado e novos, para os estudantes indígenas. As lideranças indígenas relataram que não querem mais o transporte dos alunos em Kombi como era feito anteriormente. Durante a conversa os indígenas voltaram a reclamar que estão prejudicados com a suspensão da cobrança do pedágio na rodovia Transamazônica deixando a entender que pretendem reativar novamente a cobrança, que esta suspensa desde a chacina ocorrida em dezembro de 2013 quando três homens foram brutalmente assassinados na Reserva Tenharim, em retaliação a morte do Cacique Ivan Tenharim que foi encontrado morto as margens da estrada.

Os indígenas Gilvan, Gilson, Domiceno, Valdinar e Simeão Tenharim, todos da mesma etnia homônima, acusados de assassinar três homens em Humaitá saíram da prisão, em Lábrea, onde estavam presos desde o dia 30 de janeiro do ano passado, e agora estão sob a custódia da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Os corpos dos três homens foram encontrados 40 dias depois da execução do crime, onde enterrados próximo da aldeia. O crime gerou uma onda de revolta contra a população indígena na região sul do estado. Em Humaitá bases e barcos da Funai foram incendiados no município. Os moradores também queimaram vários pontos de cobrança de pedágio usados pelos índios ao longo da rodovia Transamazônica.

TENSÃO

No final da tarde desta quarta cerca de 6 caminhonetes da Força Nacional seguiram em direção a Aldeia Tenharim

que fica situado cerca de 140 km do município de Humaitá. A região sul do Amazonas volta a ficar tensa, com o anúncio dos índios ao ameaçar cobrar novamente o pedágio culminado também com a demora da justiça em julgar os 5 índios assassinos que tiraram a vida de três homens no final de 2013.