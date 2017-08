Amazonino venceu em 41 municípios do Amazonas; Braga, em outros 21

Manaus – O candidato Amazonino Mendes (PDT) teve mais votos no segundo turno das eleições suplementares em seis de cada dez municípios do Estado. Dos 62 municípios, Amazonino venceu em 41, contra 21 de Eduardo Braga (PMDB), segundo levantamento feito após o fim da apuração, às 22h40, na base de dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A última urna a ser apurada foi de Manicoré.

Dos cinco maiores colégios eleitorais, Amazonino saiu vitorioso em quatro: Parintins, Manacapuru, Tefé e Coari, enquanto que Braga venceu em Itacoatiara.

Apesar da vitória expressiva de Braga em Itacoatiara, com 60,61% contra 39,39% de Amazonino, com diferença de 21 pontos percentuais, seu adversário o superou em Parintins, ao vencer por 65,97% contra 34,03%, equivalente a quase 34 pontos percentuais.

Outra grande diferença foi obtida pelo governador eleito em Coari, com 76,52% contra 23,48% de Braga, resultado parecido em Tefé, com 70,7% de Amazonino, contra 29,3% de Braga. Já em Manacapuru, a diferença entre os dois foi a menor, com 18 pontos percentuais a favor de Amazonino.

A maior vantagem obtida por Amazonino foi em Barcelos, com 93,14% dos votos, seguido de Juruá, com 86,13% e de Guajará, com 83,73%. Já Eduardo Braga conseguiu a maior diferença em Lábrea, com 74,73%, seguido por Tabatinga, com 60,13%, e em Itacoatiara, com 60,61%.

Veja o resultado em cada município

Veja os números gerais do segundo turno das eleições suplementares