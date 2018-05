AMAZONINO MENDES ASSINA CONVÊNIO DE 4 MILHÕES PARA HUMAITÁ

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas, foi recebido pelo governador do estado do Amazonas Dr. Amazonino Mendes, nesta terça-feira (22), em Manaus, onde assinou convênio na ordem de R$ 4 milhões de reais, destinados para a recuperação da malha viária do município.

“Estive aqui com o governador para assinar o convênio que vai assegurar a recuperação de grande parte de nossas ruas da cidade. Agradeço a Deus e ao povo de Humaitá que tem me dado a oportunidade de representar nossa cidade, procurando ao máximo fazer e levar mais investimentos em infraestrutura, pois estamos avançando e transformando Humaitá em uma cidade melhor para todos nós!”*. Finalizou o prefeito.

Fonte: focoamazonico