Amazonino envia recado a aliados

O governador Amazonino Mendes (PDT) aproveitou o evento público que participou ontem para mandar um recado claro a aliados, especialmente àqueles que o pressionam por cargos e contratos: “Sou um homem livre”. E acrescentou: “Nosso governo não é cambalacho, não é esquema político, não é negociação política”. Apoiadores de Amazonino vêm cobrando a fatura pela parceria na eleição, o que tem incomodado o governador. Conforme ficou evidente, ele não parece disposto a mimar ninguém.

Menos O presidente estadual do PCdoB, Eron Bezerra, classificou como exagero a declaração do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que cravou o governador Amazonino Mendes como um candidato imbatível na eleição deste ano. “É bravata típica de pré-candidaturas”, minimizou Eron.

Cutucada Conforme registrou o SIM&NÃO, no último domingo, além de anunciar Amazonino como candidato à reeleição pelo PDT, Carlos Lupi provocou seus prováveis concorrentes ao comando do Poder Executivo Estadual: “Quem são os adversários do Amazonino? Alguns estão presos, outros estão próximas de estar”, disse Lupi ao A CRÍTICA.

Divisão Na avaliação de Eron, a última eleição mostrou um racha no eleitorado, o que impede qualquer candidato de antecipar vitória. “Numa eleição com dois candidatos, ele (Amazonino) teve 30% dos votos do Estado”, comentou o líder comunista. Eron reconheceu, entretanto, que não se pode “subestimar” Amazonino. “Por isso defendemos um bloco o mais amplo possível”.

Análise Líder do PSB no Amazonas, o deputado estadual Serafim Correa também viu exagero na fala de Carlos Lupi. “É bazófia”, comentou. O parlamentar sustentou que os números do governo precisam ser avaliados.

Romance Tanto o PSB quanto o PCdoB paqueram o presidente da ALE/AM, David Almeida, que vai se desfiliar do PSD em março, para conseguir espaço na corrida pelo governo do Estado. David deve fechar com o PSB que, ao que tudo indica, terá o apoio do PCdoB na campanha deste ano.

Saída O empresário do setor de transporte coletivo de Manaus, Carmine Furletti Jr., pediu afastamento da função de presidente do Sinetram “por motivo de foro íntimo”. Ele é dono da empresa Açaí.

Entrada No lugar de Furletti, assumirá o comando do Sinetram o vice-presidente da entidade, o empresário Acir Gurgacz, que é senador pelo Estado de Rondônia. Gurgacz comandou o sindicato antes de assumir a vaga no Senado.

Didático Nas visitas que têm feito a comunidades da periferia de Manaus, o vereador Chico Preto (PMN) vem tentando explicar que papel cabe a cada detentor de mandato no Executivo e no Legislativo. As reuniões chegam a ser engraçadas, porque o vereador faz uma espécie de “quiz” para testar conhecimentos e dar explicações em seguida.

Supersincero No encontro que teve ontem com eleitores, transmitido ao vivo em suas redes sociais, Chico Preto não economizou em crítica aos próprios eleitores e cidadãos que descumprem as regras legais. Ele sugeriu, por exemplo, que o eleitor que vende voto sofra punição. “Enquanto só punir o político, é difícil a gente consertar”.

fonte: acritica.com