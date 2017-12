Amazonino bate o martelo: Lourenço Braga assume a Seduc

O governador Amazonino Mendes (PDT) fechou no início da tarde desta terça-feira, dia 5, a troca que fará no comando da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

O substituto de José Augusto Melo será o ex-reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) Lourenço Braga, que chegou à sede do governo acompanhado de seu irmão Robério Braga, conforme anunciou o BNC.

O ato de nomeação deve ser oficializado ainda hoje, conforme apurou o site.

O que mais chamou atenção da presença do futuro secretário de Educação do Amazonas na sede do governo foi o fato dele ter chegado ao local e ido direto para a Casa Civil, setor que cuida dos documentos do Executivo publicados no Diário Oficial do Estado.