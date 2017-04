Amazonense Felipe Santana fala sobre motivação e Olimpíadas 2020, após receber troféu no prêmio Brasil Olímpico

“É o prêmio mais importante e que serve de inspiração para as Olimpíadas”. Com essa frase, o amazonense e atleta da luta olímpica, Felipe Santana, 17, revela pela primeira vez todo o sentimento depois da conquista do troféu de Destaque dos Jogos Escolares da Juventude 2016, recebido na cerimônia da principal festa do esporte do país: o Prêmio Brasil Olímpico, ocorrido na última semana, no Rio de Janeiro. Em Manaus, o atleta já se prepara para os treinos e novos desafios.

Lado a lado das principais feras do esporte do Brasil e do mundo, Felipe – que treina na Vila Olímpica de Manaus e recebe apoio do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) – viveu um dia de super-herói do esporte.

Escolhido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para receber a premiação por ter conquistado cinco medalhas seguidas nos Jogos Escolares, uma prata e quatro ouros, o atleta jamais vai esquecer dos momentos vividos ao lado dos medalhistas olímpicos.

“Nem em sonho imaginava isso. Os medalhistas (de ouro) do vôlei de praia, Alisson e Bruno Schmidt, sentaram na minha frente, vi o Isaquias Queiroz (duas medalhas de prata e uma de bronze na canoagem) pedir a namorada em casamento quase do meu lado e isso é algo que não tenho como explicar. Saber que meu trabalho está sendo reconhecido no meio de tantas pessoas importantes para o esporte é gratificante”, comemorou Santana.

Com o Time Brasil em peso no evento, Felipe – que foi para a cerimônia ao lado da mãe Silvana Nascimento – passou a “vivenciar” o sonho olímpico ainda mais forte. O lutador acredita na conquista da vaga para a Olimpíada de Tóquio 2020.

“Como o discurso do nadador, Thiago Pereira, que aposentou, disse: ‘Todos nós somos capazes!’ Isso me dá um estímulo grande. Eu e minha mãe falamos que eles não são diferentes da gente. Vimos eles pela Tv e são pessoas super humildes, teve atleta que me cumprimentou sem saber quem eu era. Nós também somos capazes. É o prêmio mais importante e que serve de inspiração para as Olimpíadas. Agora em diante é batalhar para chegar lá (no Prêmio Brasil Olímpico) como atleta olímpico”, declarou o lutador, sem esquecer a saída do hotel para a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, onde ocorreu o evento.

