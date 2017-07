Amazonas tem R$ 318 milhões do Fundeb para o professor

O estado do Amazonas recebeu R$ 530,7 milhões do Fundeb (fundo da educação básica), a maior parcela do reajuste anual de repasse feito pelo Ministério da Educação (MEC) para estados que precisam complementar o caixa para pagamento de professores, e outras despesas.

O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Rossieli Soares, representando o ministro da pasta, Mendonça Filho, anunciou em Manaus nesta quinta, dia 13, que o total distribuído a cinco estados, incluindo o Amazonas, foi de R$ 800 milhões.

Segundo o secretário do MEC, esse recurso extra do Fundeb vai movimentar a economia do estado porque pelo menos R$ 318 milhões (60%) desse repasse são destinados exclusivamente para pagamento do professor.

Mas, para que hoje o Amazonas estivesse festejando essa injeção de dinheiro na economia, o MEC teve de travar uma guerra judicial com outros estados, como Bahia, Ceará, Maranhão e Paraíba.

Os governos desses estados tentaram brecar um direito previsto em lei de repasse do reajuste das contas do Fundeb para estados com mais dificuldade para cumprir os compromissos da educação básica.

A bancada federal do Maranhão, inclusive, chegou a pressionar o presidente Michel Temer (PMDB) em reunião no Planalto (foto) para que não autorizasse o repasse.

Só no último dia 5 o ministério conseguiu publicar no Diário Oficial da União a portaria que garantiu o repasse ao Amazonas e aos estados de Alagoas, Pará, Pernambuco e Piauí.

Foto: Beto Barata/Presidência da República