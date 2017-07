Amazonas será representado por 38 atletas apoiadas pelo Governo do Estado no Torneio Regional de Ginástica Rítmica-Norte

Um total de 38 atletas de quatro clubes do Amazonas segue para o Torneio Regional de Ginástica Rítmica-Norte, que acontece de 6 a 9 de julho, em Boa Vista (RR). A competição serve de seletiva para o Torneio Nacional, que será em outubro, em Chapecó, e a delegação recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

A competição também terá atletas dos estados de Pará, Rondônia e Roraima. Para a presidente da Federação Amazonense de Ginástica (FAG), Alessandra Balbi, são esperados mais de 100 atletas no torneio, o que eleva o nível do esporte na região Norte. As disputas ficam por conta das categorias Pré-infantil, Infantil, Juvenil e Adulto.

“Serão 109 ginastas representando seus respectivos estados com objetivo de ficar entre os quatro primeiros para poder participar do torneio regional. É sempre bom também ter esse tipo de seletiva para elevar o esporte aqui na região Norte e melhorar o nível técnico. Estamos ansiosas e acreditamos no bom desempenho do Amazonas”, disse Balbi.

Seletiva – Alessandra também conta que a etapa regional serve de seletiva, uma vez que as melhores de cada categoria serão classificadas para participar do Torneio Nacional, que reúne ginastas de cada região. Para o bom desempenho, as ginastas frequentaram o Centro de Ginástica do Amazonas Bianca Maia Mendonça, nas dependências da Vila Olímpica de Manaus, localizada no Dom Pedro, onde realizaram treinamentos intensos.

“A equipe é muito qualificada. Isso é perceptível nos treinamentos, na dedicação dos atletas e esse torneio traz o objetivo também de maximizar o esporte aqui no Amazonas. Então, é uma forma de melhorar o nível e também poder representar o Amazonas no País”, explica Balbi, ao citar alguns nomes que devem brilhar pelo Amazonas: Rebecka Pinheiro (Centro Esportivo e Cultural do Amazonas), Patrícia Moreno (Manaus Esporte Clube), Alice Figueiredo (Vila Olimpica), Camily Vitória (Vila Olímpica), Kaunny Duarte (Adamce), Luana Koyama (Adalberto Valle), entre outras.

FOTOS: MAURO NETO/SEJEL