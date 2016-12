Amanda Nunes massacra Ronda Rousey no UFC 207

A brasileira Amanda Nunes de 28 anos nocauteou a ex-campeã Ronda Rousey em apenas 48 segundos no UFC 207.

Campeã desde que finalizou a bela Miesha Tate no UFC 200, Amanda Nunes, mostrando estar em um outro nível no MMA feminino, defendeu pela primeira vez seu cinturão no UFC e mostrou um excelente boxe.

A brasileira ao final comentou, “Parem de achar que a Ronda Rousey era invencível, agora eu mostrei a todos quem é a campeã aqui!”

A baiana nocauteou em pé a temida ex-campeã Ronda Rousey, que não acertou sequer um golpe na luta. Encurtando a distância, Amanda combinou golpes retos e chute frontal em sequências, abalando completamente a desafiante que parecia estar desnorteada desde o primeiro golpe, encaixando combinações certeiras e obrigando Herb Dean a intervir, com a americana com o rosto já desfigurado em apenas 48 segundos de combate.

Essa foi a décima terceira vitória da brasileira. Para Ronda, possivelmente restou aposentar-se ao demonstrar tamanho abalo psicológico desde sua primeira derrota na carreira diante de Holly Holm onde perdeu seu cinturão de forma igualmente brutal.