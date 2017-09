Alunos do Campus Humaitá participam do VII JUBRA no Ceará

Entre os dias 12 e 15 de agosto de 2017 o IFAM, Campus Humaitá se fez presente no VII JUBRA – Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira. O JUBRA deste ano teve por lema ‘movimentos, experiências, redes e afetos’, o mesmo tem por objetivo discutir pesquisas, programas e projetos sociais referentes a juventude. O evento aconteceu na cidade de Fortaleza – CE e aliou atividades cientificas, artísticas, mesas redondas, simpósios, grupos de trabalho.

O Campus Humaitá apresentou dois trabalhos no Simpósio. O aluno Ruan Motta, do curso Técnico em Agropecuária, apresentou um resumo com os resultados do projeto de pesquisa (PIBIC Jr) “Juventude do campo: um estudo sobre a realidade de Humaitá-AM”, desenvolvido no período de 2016-2017. O projeto contou também com a colaboração das alunas Rosana Roque dos Santos e Rafaely Uchoa, colega de turma de Ruan.

No retorno do evento, Ruan faz uma avaliação do significado de sua participação: “sair do interior do Amazonas (Humaitá) e ir para a capital do Ceará (Fortaleza), participar de um evento cientifico apresentando o nosso projeto de pesquisa, foi, sem dúvidas, a experiência mais incrível que já aconteceu na minha vida, principalmente porque eu pude discutir um assunto muito importante – Juventudes Rurais – com pessoas de várias localidades diferentes do país, os quais tem experiências diversificadas. Essa experiência de compartilhar conhecimentos no VII JUBRA, mostrando como é a realidade dos jovens rurais de nossa região, em especial de nosso município, ficará sempre marcada em minha vida, ainda mais porque eu representei os meus colegas participantes do projeto e também representei o Instituto Federal do Amazonas – IFAM Campus Humaitá”.

Outro trabalho apresentado pelo IFAM/Humaitá foi apresentado pelo aluno Aden Hércules, do curso de Técnico em Informática. Inscrito no Grupo de Trabalho “Juventudes e novas práticas de leitura: suportes, mídias e cidade”, Aden relatou a experiência do projeto “Comunica[ação]: coletivo jovem de produção e difusão de informações sobre atividades dos alunos do Ensino Médio de Humaitá”, projeto interdisciplinar, que foi desenvolvido inicialmente como projeto de extensão do campus.

A intenção preponderante foi a criação de um meio de articulação para propiciar o intercâmbio e a cooperação entre os alunos desta cidade, fazendo com que os jovens/alunos sejam sempre os protagonistas. Um dos resultados do projeto foi o Coletivo Jovem de Comunicação de Humaitá, que edita a revista digital O Futuro é Nosso.

Para o jovem Aden, a ida ao evento teve importância demasiada: “Eu achei bem interessante e benéfica essa prática, pois lá, assim como aqui no nosso campus, tive contato com educadores bem qualificados que na grande maioria são mestres, doutores e pós-doutores. Além de apresentar o nosso trabalho e aprofundar o diálogo, tivemos oportunidade de assistir simpósios e mesas redondas sobre vários outros conteúdos acerca da juventude”.

Para os alunos, como também para o professor André, que acompanhou os alunos no evento, foi uma honra representar o IFAM-Campus Humaitá no VII Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira. Na avaliação do grupo, a experiência de participar de um evento como este, tanto contribui com a qualidade da formação dos alunos, quanto valoriza as inciativas do conjunto de professores e alunos do Campus. É muito relevante que a comunidade escolar, incluindo gestores, continuem envidando esforços para proporcionar mais oportunidades como esta.