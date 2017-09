Alunos de Engenharia da UEA conquistam 2° lugar em competição nacional de Nautimodelismo

A equipe Jaraqui da Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) conquistou o 2° lugar geral no Desafio Universitário de Nautimodelismo (DUNA) 2017. A UEA foi representada pelas equipes Jaraqui, Nauticam e Navi com cinco barcos. Cerca de 50 alunos de Engenharia Naval, Mecânica e Elétrica da UEA participaram da competição.

O DUNA é promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e recebeu equipes dos estados do Amazonas, Sergipe, Santa Catarina, Pará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, além do Peru. O evento foi realizado de 6 a 9 de setembro em Joinville, Santa Catarina.

Durante a competição, as embarcações construídas pelos universitários são submetidas a uma série de provas com o objetivo de avaliar a qualidade do projeto e construção. Os barcos foram testados em seis provas: projeto, força, manobrabilidade, velocidade, cabo de guerra e bollard pull a pé.

A equipe Jaraqui conquistou o primeiro lugar das equipes. Além disso, com dois barcos na competição, levou o 1° e 2° lugar na prova de força e o 1° lugar na prova de cabo de guerra. A equipe Jaraqui é tricampeã na prova de força.

O aluno de Engenharia Naval, Leonardo Silva enfatiza que a competição põe em prática o que se aprende em sala de aula. “Conseguimos ainda interagir com universitários de outras instituições”, destacou.

As equipes da UEA conquistaram as seguintes classificações com os cinco barcos: Jaraqui: 2° e 8° lugar geral; Nauticam: 5° e 18° lugar geral; Navi: 15° lugar geral.

Sobre o Duna

O Desafio Universitário de Nautimodelismo (DUNA) é um projeto criado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para estimular os universitários a desenvolverem e construírem um modelo funcional, em escala reduzida, de uma embarcação, para fomentar a geração de inovações na área de Engenharia Naval e estimular a interação entre alunos de engenharia, sobretudo, da área naval. Os barcos são submetidos a uma série de provas, que ocorrem em vários dias, a fim de avaliar a qualidade do projeto e construção. A primeira edição do evento ocorreu no ano de 2013 e contou com a participação direta de cerca de 50 estudantes, distribuídos em seis equipes, e cerca de mais 100 estudantes indiretamente.

Fotos: Divulgação