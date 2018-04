Alunos de Calama recebem coletes e novos kits esportivos da Semes

Acompanhada do diretor do Departamento de Esporte e Lazer (DEL), Edilson Pacheco, a secretária de Esporte e Lazer de Porto Velho, Ivonete Gomes, entregou novos kits esportivos (bolas e redes) para a escolinha de iniciação conveniada com o Talentos do Futuro no distrito de Calama. Graças a doação do empresário João Gonçalves dos Supermercados Irmãos Gonçalves, Ivonete também entregou 70 coletes para o treinamento das crianças matriculadas. “Nosso objetivo é avançar mais através da iniciativa privada e garantir chuteiras para nossas crianças”, disse Ivonete ao citar a campanha de doação “Juntos por um Sonho”.

A diretoria da Escolinha Talentos de Calama, formada pelos voluntários Cássio Ueslei Cardoso Reis, Lagfison Pinto Silva, João Paulo Botelho de Carvalho, Arlesson Botelho de Carvalho, Lucas Santos Costa, Jorge Agenor Alves de Freitas e Reginaldo Menezes, agradeceu o empenho da secretária Ivonete Gomes. Os alunos foram reunidos no campo de futebol pela manhã, após o término das aulas escolares, e receberam 14 bolas de futebol, 8 bolas de futebol de salão, 70 coletes e um par de redes de futebol de campo.

Ivonete se comprometeu em conquistar novos patrocínios para a compra de chuteiras para os alunos de Calama. Na próxima semana, ela vai aos distritos da BR-364, cuja programação estará sendo definida pelo DEL, para distribuir mais kits esportivos, coletes e chuteiras aos alunos das escolinhas do Talentos do Futuro.