Aluno de Colégio Militar da Polícia Militar é primeiro colocado em vestibular da UEA

O primeiro-tenente-aluno Carlos Kaique Santos de Souza de 17 anos de idade, recém-formado no Ensino Médio no 4º Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM-4), Escola Estadual Áurea Pinheiro Braga, localizada no bairro Zumbi-II, zona leste de Manaus, foi o primeiro colocado no Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para o curso de Letras.

De acordo com informações do pai do aluno, o pedreiro Carlos Elielton Lima, a dedicação do filho aos estudos e o apoio do Colégio foram fundamentais para a aprovação no vestibular. “Foi com muito esforço e horas de dedicação que o meu filho realiza, agora, o sonho de entrar em uma universidade pública. Ele também contou com apoio do Colégio para alcançar seus objetivos”, destacou Carlos Elielton.

O aluno também foi aprovado no curso de Letras do Processo Seletivo Contínuo da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e está aguardando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMAM