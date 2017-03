ALERTA – Rio Madeira sobe e já atinge 15 metros

Prefeitura de Porto Velho decreta estado de alerta após Rio Madeira atingir 15 metros

O Rio Madeira chegou a cota de 15 metros, atingindo pelo menos 70 famílias e por conta disso, o Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, decretou estado de alerta. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município na manhã desta quarta-feira (8). De acordo com Marcelo Santos, os moradores que já estavam sendo acompanhados pelo órgão estão sendo orientados a deixar a área alagada.

Agora nós vamos intensificar nossos trabalhos de monitoramento em todas essas áreas, mapeando o número de famílias afetadas e oferecendo apoio logístico para que essas famílias saiam desses locais que oferece risco para elas. No entanto, muitas resistem”, disse Santos.

Ainda de acordo com o diretor, o principal motivo do aumento do nível do rio “é a grande quantidade de chuvas que está caindo na cabeceira do Rio Bene e o aumento na vazão de água na Usina de Santo Antônio. Isso colaborou para o nível do rio chegar a 15 metros, podendo chegar a 16”, esclarece.

Quando o nível do rio ultrapassou 14 metros, a Defesa Civil emitiu um alerta aos moradores do Beco do Gravatal, Beco do Birro, Bairro Balsa, Nacional, Vila Candelária e Vila do Santo Antônio sobre uma possível alagação.