ALERTA GERAL – DUAS MÁQUINAS ROUBADAS NA BR 319

Duas Máquinas modelo Boby Cash foram roubadas de u. Sítio localizado na BR 319 no Km 39 vindo de Porto Velho.

As maquinas pertencem a Construtora Castilho e estavam no local acomodadas em um sitio pois, eram utilizadas para a manutenção da BR 319.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado em uma delegacia de Porto Velho as maquinas estavam sendo utilizadas para reparos da estrada, e que ao final do dia em que trabalhavam eram acomodadas no sítio para aguardarem a equipe retornar ao trabalho normalmente, porém segundo o sitiante que guardava as máquinas, quatro homens vestidos de laranja, uniforme de trabalho da empresa, foram “buscar” as máquinas, o que foi perfeitamente feito pelo sitiante que jamais imaginou se tratar de um roubo das maquinas.

A empresa CASTILHO esta recompensando quem souber dizer o paradeiro das máquinas roubadas, em caso de recuperação o informante será mantido em sigilo absoluto e recompensado posteriormente.

Então fica a dica, se vice souber, o paradeiro ou a localização das maquinas, entre em contato com a polícia pelo 190 ou com nossa redação, pelo zap 97 98120 7070.

São duas maquinas, sendo uma Caterpilla e outra NEW HOLAND sendo pequenas do mesmo modelo.