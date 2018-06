Aleam inaugura Horta Medicinal para benefício dos servidores

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) deu início, nesta segunda-feira (4), na Semana do Meio Ambiente com a inauguração da Horta Medicinal denominada ‘Plantado Saúde’.

A iniciativa conta com o plantio de ervas medicinais como hortelã, boldo, babosa, gengibre, cidreira e o capim-santo que poderão ser utilizadas por servidores e dependentes que frequentam a Diretoria de Saúde da Casa.

O projeto é integrado entre as diretorias de Saúde e Geral, Coordenadoria de Esportes, Coordenadoria de Planejamento e Modernização, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Fundação de Desenvolvimento Sustentável.

O deputado Luiz Castro (Rede), disse que o ‘Plantando Saúde’ é a continuação de uma série de projetos desenvolvidos pela Casa, iniciados com o plantio de árvores, seguido do Recicla Aleam – que envolve a reciclagem de pilhas, baterias, óleo de cozinha, pasta de dentes e de escovas, além de papel, papelão e garrafa PET.

“Com isso, a Assembleia passou a ter um mostruário positivo na área ambiental, o que é positivo porque meio ambiente está conectado com a saúde”, disse.

Segundo Luiz Castro, o cultivo de pequenas hortas caseiras com plantas medicinais visa levar à população a não depender exclusivamente de remédios alopáticos.

“Alem de ser voltado à saúde, faz bem ao meio ambiente, haja vista que se produz mais clorofila e isso é bom para o meio ambiente”, sintetizou.

O diretor de Saúde, Arnoldo Andrade, apontou como benefícios da horta o fato das plantas darem origem a todos os medicamentos que estão nas drogarias. Sendo o Amazonas o maior celeiro de plantas medicinais, cuja maioria ainda nem foi estudada, o médico disse que a Assembleia dá um passo importante ao começar a resgatar o ‘chá da vovó’, medicação que sempre ajudou no passado e que cura as pessoas.

“Esse procedimento é adotado até hoje em países como a Índia e China, onde se encontra com facilidade farmácias fitoterápicas, que vendem raízes, folhas e sementes transformadas em medicação de fácil acesso”, mencionou.

Presente no evento, o diretor administrativo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Joel Sant’Ana Braga Filho, parabenizou a iniciativa da Aleam em nome do presidente David Almeida (PSB) e da coordenadora de Modernização e Planejamento, Socorro Siqueira, pelo exemplo dado às demais Casas Legislativa do País de ações importantes ao meio ambiente e em defesa da vida do planeta.

“Vou levar para Goiás essas iniciativas que a Aleam do Amazonas está implementando em sua estrutura, com o Recicla Aleam e a Horta Medicinal, assim como os demais projetos, porque sabemos que o futuro do Brasil depende de iniciativas dessa natureza”, frisou.

O coordenador de Esportes da Aleam, José Laan, o idealizador do projeto, disse tudo será feito de forma gratuita. “As mudas serão plantadas e, após colhidas, serão oferecidas à Diretoria de Saúde para disponibilizar aos servidores que precisarem do medicamento”, sintetizou.