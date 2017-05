Aleam homenageia profissionais da enfermagem com Sessão Especial

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) celebrou nesta sexta-feira (12) o Dia Internacional da Enfermagem com uma Sessão Especial no plenário Ruy Araújo. A homenagem a esses profissionais, entre técnicos e enfermeiros, foi proposta pelos deputados José Ricardo (PT), Luiz Castro (REDE) e Sinésio Campos (PT), que destacam a respectiva importância da profissão no trato com as vidas humanas.

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), no Amazonas atuam quase 40 mil profissionais, entre técnicos, ajudantes e enfermeiros, que trabalham em hospitais e outras instituições de saúde, da iniciativa pública ou privada. O trabalho desses profissionais é considerado essencial para garantir a recuperação e salvar vidas em perigo.

Durante a Sessão, alguns profissionais que se destacaram no exercício de suas atividades no Estado foram homenageados com placas e Certificados de Honra ao Mérito. Entre as homenageadas, a enfermeira Mercedes Gomes de Oliveira, da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (Susam), e a enfermeira Júlia Monica Benevides, chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa da Fundação Cecon (FCecon).

Uma das homenageadas foi a professora e secretária geral do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Corecom-AM), Neuza Maria Correa Paula, que também representou o presidente do Conselho, Paulo Jorge Pinheiro de Lima. Na ocasião, a representante disse se tratar de uma homenagem justa, pela Casa Legislativa, a esses profissionais que fazem parte do dia a dia das pessoas dentro dos hospitais.

Neuza Paula apontou como dificuldades enfrentadas pela profissão os baixos salários, principalmente na iniciativa privada. Outra luta da categoria é pela estrutura de descanso durante os plantões, pois muitos profissionais trabalham 12 horas no período noturno e não tem uma sala para descansar.