Aleam começa novas turmas de cursos de capacitação para servidores

A Assembleia legislativa do Amazonas (Aleam) inicia nesta segunda-feira (12), por meio da Escola do Legislativo Senador José Lindoso, os cursos de Assessoria de Comunicação: Formação de Porta-Voz e de Editor de Texto Básico: Word, que serão ministrados pelos servidores do Poder Legislativo Daniela Cardoso e Leonardo Barroso, respectivamente. Os cursos fazem parte da política da Aleam de qualificar os servidores com intuito de proporcionar um melhor atendimento à sociedade.

Com todas as trinta vagas preenchidas, o curso de Assessoria de Comunicação vai servir tanto para orientar assessores de imprensa quanto parlamentares. “Vamos fazer alguns exercícios práticos de entrevista coletiva, gravada e ao vivo. A intenção é fazer como se a própria imprensa estivesse lá e ele fosse o porta-voz de um órgão ou empresa”, explicou a professora e jornalista Daniela Cardoso.

O professor Leonardo Barroso informou que o curso de Editor de Texto é voltado para os servidores e público externo que não possuem conhecimentos específicos, já que será ministrado apenas o básico do programa. “Se os alunos mostrarem que estão aptos com o que eu ensinar, podemos avançar no conteúdo e incluir novas ferramentas e funcionalidades”, disse.

O curso de Formação de Porta-voz vai até quarta-feira (14) sempre das 14 às 18 horas. Todos os cursos são gratuitos com certificado ou declaração. Os servidores da Aleam interessados podem efetuar inscrições pelo site da Casa e o público externo, mediante disponibilidade de vaga, pode se inscrever pelo email [email protected]. No email deve ser enviado o nome completo, o local de trabalho e o curso que o interessado deseja participar.