Aleam começa curso de Competências e Habilidades Gerenciais para servidores

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Escola do Legislativo Senador José Lindoso, iniciou nesta segunda-feira (7) o Curso de Competências e Habilidades Gerenciais. A capacitação é destinada apenas para gerentes servidores da Casa e tem o objetivo de levar aos gestores uma nova forma de chegar aos resultados valorizando os profissionais.

O curso tem duração de 12 horas de carga horária e está sendo ministrada pela professora especialista Heloisa Helena Meirelles Domingues. De acordo com a professora o curso “Nós sabemos que as cobranças são inúmeras para os profissionais que exercem o cargo de chefia, muitas vezes precisam fechar várias metas e para chegar a um resultado positivo é necessário saber lidar com sabedoria com os profissionais subordinados, explicou a professora.

Segundo a assistente social Socorro Oliveira, que atua como gerente do Serviço Social da Aleam, cursos como este vem agregar métodos e estratégias que contribuem para um ambiente de trabalho mais agradável. “Sem dúvida, todo conhecimento é válido com base nessas novas metodologias apresentadas durante o curso pretendo aplicar com a minha equipe para deixá-los mais motivados”, destacou a servidora.

As aulas acontecem até o dia 9 de agosto, das 14 às 18 horas, na sala 01 da Escola do Legislativo José Lindoso.