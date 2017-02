Airton Luis Corrêa Gentil é o novo desembargador do TJAM

Airton Luis Corrêa Gentil, de 56 anos, foi escolhido como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). A decisão foi feita por critério de merecimento e ocorreu durante sessão do Pleno na manhã desta terça-feira (7). A posse do novo membro da Corte, composta por 20 desembargadores, ocorrerá na próxima semana.

Airton obteve maior pontuação entre os oito juízes de entrância final. Em segundo lugar ficou o juiz titular da 12ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho, Elci Simões, e em terceiro a juíza titular da 1ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho, Joana Meireles. Dezessete desembargadores participaram da votação.///A Crítica