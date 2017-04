AGRICULTOR DE FAMÍLIA RICA E CONHECIDA EM APUÍ ABUSAVA SEXUALMENTE DAS ENTEADAS E DA PRÓPRIA FILHA

Mais um estuprador foi parar atrás das grades graças à atuação da polícia de Apuí, distante 453 quilômetros de Manaus, que prendeu no último domingo o agricultor de família rica muito conhecida em Apuí, José Elizeu Oliveira Nunes (51), acusado de estuprar duas menores, fato repetido várias vezes, em ocasiões em que sua mulher o deixava em casa sozinho, tomando conta das enteadas de 11 e 13 anos, enquanto ia para a igreja. Ele chegava a dar dinheiro para as crianças para abusar das duas.

O delegado Francisco Ferreira, titular da 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Apuí, contou que ao tomar conhecimento do fato, na quinta-feira da semana passada, após denúncia da mãe das crianças, iniciou investigações “para que fosse possível materializar algo que pudesse fundamentar o pedido de prisão preventiva do acusado, mandando as vítimas ao atendimento psicológico e a exames de perícia médica, e foi confirmado que as crianças vinham sendo abusadas sexualmente”.

Em seguida, foi pedida à Justiça a prisão preventiva do agricultor, concedida imediatamente com base nos fundamentos apresentados pela polícia.

A ordem de prisão não pÔde ser cumprida no final da semana por dificuldades operacinais geradas a partir de fortes chuvas que caíram na regiao, e só na manhã de ontem (segunda-feira) os agentes policiais localizaram o acusado em um sítio da família, situado na divisa entre a cidade e a área rural, e cumpriram o mandado. Agora José Eizeu está à disposição da Justiça, recolhido a uma das celas da delegacia local.

Após a prisão de José Elizeu, o. delegado Francisco Ferreira já recebeu informação de outro crime que teria sido traticado por ele, também de abuso sexual. Sua mulher teria dito em depoimento que ele também abusava de sua filha biológica, também menor de idade.

Após a revelação dos crimes, o agricultor está sendo alvo da indignação popular na cidade, e as autoridades policiais temem pela segurança dele.

Este foi o segundo caso em menos de uma semana. O primeiro envolveu o professor de Ensino Fundamental Marco Antônio Paz (27), que abusou sexualmente de seis alunas com idade de 8 e 9 anos.

Fonte: portaldozacarias