Agressões e troca de palavrões, esquentam clima eleitoral em Humaitá

A situação ficou complicada em Humaitá a reta final de campanha esquentou de vez os ânimos dos cabos eleitorais que estão nas ruas em busca de votos e apoio políticos para seus candidatos. Na manhã desta terça-feira, cabos eleitorais do candidato Roberto Rui, iniciaram um ataque de palavrões e acusações contra os cabos eleitorais do candidato Herivaneo Seixas. A discussão ocorreu na Rua das Flores no bairro de São José onde o candidato Herivaneo irá realizar seu comício.

Segundo informações colhidas de populares que presenciaram o fato, os cabos eleitorais de Roberto Rui realizaram caminhada no mesmo local em que os cabos eleitorais de Herivaneo Seixas estavam, onde a caminhada do candidato de situação passava os cabos eleitorais do candidato Roberto Rui vinha atrás, xingando e utilizando palavras de baixo calão, afrontando os cabos eleitorais do Herivaneo, diante dos fatos ocorridos em dado momento alguns cabos eleitorais iniciaram uma briga, com agressões e badernas generalizadas. A polícia militar chegou ao local para evitar mais brigas, após várias pessoas ligarem para 190 solicitando a presença da polícia.

Os cabos eleitorais do candidato Roberto Rui agiram de forma criminosa pois, na verdade “eles” não deveriam nem estar naquele local uma vez que, o candidato Herivaneo Seixa estava com um comício marco no bairro e portanto era natural que os cabos eleitorais do candidato realizassem caminhada convidando os eleitores do bairro a participarem do comício do candidato de situação.

É lamentável que a campanha esteja enveredando a violência em plena luz do dia, motivados pela má intenção dos líderes do candidato de oposição, afinal a reunião do Roberto Rui seria no Santo Antônio em um local muito distante do fato. A justiça eleitoral ,precisa se manifestar diante desta afronta a tranquilidade pública, evitando assim agressões futuras neste pleito eleitoral.