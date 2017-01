Afonso Lobo deixa o cargo na SEFAZ

O secretário de fazenda do estado (SEFAZ) Afonso Morais Lobo pediu exoneração do cargo ao governador José Melo (PROS) no início da tarde desta segunda-feira (23) em Manaus, no seu lugar ocupará a pasta, Jorge Jatahy que já teve seu nome homologado no Diário Oficial de hoje (24). Afonso Lobo deixa o cargo como uma passagem extremamente vitoriosa, com inúmeros pontos positivos, e com o reconhecimento de destaque em 2016 quando foi escolhido o “Economista do ano” em seu estado, e um dos três melhores do Brasil.

Humaitaense de berço, e natural das barrancas de “Três Casas” desde muito jovem conseguiu obter destaque em relação aos seus colegas de nossa cidade, saiu do município para estudar em Manaus conquistando uma única vaga destinada ao município, para estudar na Escola Técnica do Amazonas, que era considerada na época uma das melhores da capital, que pode ser atestada nos dias de hoje em nosso meio social. A grande maioria dos cargos políticos de destaque no estado, estão ocupadas por ex-alunos da referida escola, para se ter uma ideia dos 62 municípios do estado pelo menos 38 dos prefeitos foram ex-alunos da Escola Técnica do Amazonas.

Afonso Lobo foi considerado pelos colegas de aula um “CDF” tamanho o sucesso alcançado como estudante, sendo sempre um dos melhores da escola em que estudava e sempre um dos primeiros em concursos públicos em que se inscreveu. Afonso Lobo foi auditor fiscal federal, mas decidiu trilhar na economia amazonense depois de ter sido aprovado no concurso da SEFAZ onde hoje é concursado, e auditor fiscal de carreira do Amazonas.

Afonso Lobo, contribuiu com seu trabalho e experiência nos governos de Omar Aziz (PSD) e do atual governador José Melo (PROS), onde prestou serviços em cargo de confiança como secretário de fazenda por 04 anos. Com uma agenda lotada e tendo que administrar as finanças do estado com o ‘desgaste natural da função’ acumulando a intranquilidade familiar gerada por longos dias de afastamento e ocupação dedicada ao trabalho, ocasionando insistentes pedidos para deixar um pouco mais a dedicação ao trabalho em tempo integral, voltando ao descanso natural e a oportunidade de cuidar mais da família.

O site Acrítica de Humaitá rende homenagens ao agora ex-secretário, parabenizando sua postura a frente de tamanha responsabilidade social, certificando ao honrado humaitaense o sucesso e a certeza do dever cumprido adicionado com o reconhecimento como filho ilustre de nossa terra das mangabeiras, de onde saíram destaques como Álvaro Botelho Maia (Ex-governador), Almino Afonso (Ex ministro), Francisco Cruz (Ex-Procurador Geral do Estado), Lino Chíxaro (Ex- governador e presidente da assembleia do estado), Joaquim de Souza (Ex- juíz de direito), Pedro Elias de Souza (Secretário de saúde do estado e médico destaque do Amazonas) e agora Afonso Morais Lobo (Ex-secretário de fazendo do estado).

Afonso Morais Lobo, agora faz parte da galeria de notáveis de nossa amada cidade, galeria esta que, ainda tem, vários outros nomes inseridos e que por um mero desejo de destacar nosso honrado amigo, ficaram com seus nomes ausentes no texto, mas jamais de fora de nossa história, esta última que é a minha árdua missão, não só de escreve-la, mas de destaca-la sempre que for possível. Parabéns Afonso!