Afonso Lins é o novo presidente do Crea-AM

O engenheiro civil Afonso Lins foi eleito o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM). O resultado saiu na noite desta sexta-feira (15), apesar dos números oficiais só serem divulgados neste sábado (16). Os outros candidatos foram o atual presidente Cláudio Guenka e o terceiro colocado, Cláudio Machado.

“Quero primeiro agradecer a nossa vitória. A partir de agora vamos fazer uma transição tranquila, calma, para que a gente possa saber o que realmente está se passando no Crea. Nossa intenção é fazer com que o Crea, a partir de janeiro, seja o Crea que propomos a todo os profissionais durante a campanha”, afirmou Afonso, após a vitória.

Engenheiro civil, economista e bacharel em Direito, Afonso Lins é atualmente ouvidor do município de Manaus e coordenador do Procon-Manaus. Casado com a oftalmologista Cristina Garrido, é pai de Clara, Afonso Neto e Bernardo. Experiente, Afonso Lins já foi presidente da Associação de Amazonense de Engenheiros e Arquitetos e do próprio Crea, ambos por dois mandatos, além de coordenador nacional do Colégio de Presidentes do Confea e superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O mandato compreende o triênio 2018/2020. Mais de 10 mil profissionais estavam aptos a votar no pleito.