Aeródromo municipal em Humaitá precisa voltar a funcionar, garante deputado Francisco Souza

A Assembléia Legislativa do Amazonas, através do Deputado Estadual Francisco Souza (PTN) realizou na tarde desta sexta-feira (24) uma audiência pública para discussão sobre a suspenção dos voos comerciais no município de Humaitá. O evento aconteceu no Plenário da Câmara Municipal da cidade e teve a participação especial do Deputado Federal Sabino Castelo Branco (PTB) que estava visitando o município, assim como o prefeito municipal Herivaneo Seixas (PROS) e os vereadores Humberto Neves Garcia, John Auler, Samuel da Colônia, Ley Siqueira, Manoel Domingos, Alexandre Perote, João Aragão e Ivo Dias, além de secretários municipais e representantes da Sefaz, Exército e Policia Militar

As discussões foram realizadas até as 19h30, na oportunidade o Deputado Francisco Souza disse que, um município como Humaitá que tem uma grande importância estratégica para o estado não pode ficar sem voos regulares em seu aeródromo municipal. Para Francisco Souza, o retorno de companhia aéreas ao município garante maior rapidez não somente aos que precisarem se deslocar a Manaus, como para o resto do país, até mesmo em caso de necessidade de uma emergência de saúde, com a vinda de uma UTI AÉREA para deslocar algum paciente com urgência, a um centro especializado com rapidez. Francisco Souza pediu o apoio do Deputado Sabino Castelo Branco para interceder junto a ANAC em Brasília, a celeridade na regularização do aeródromo de Humaitá. Francisco Souza agradeceu a presença dos vereadores e da população do município que são os principais interessados na questão que é de interesse coletivo. Francisco Souza encerrou suas palavras dizendo que o apoio do prefeito Herivaneo e dos vereadores será fundamental para que, uma reforma e um reaparelhamento do aeródromo, possam acontecer mais rápido. Francisco Souza agradeceu o deputado Federal Sabino que também aderiu a causa que precisa do trabalho político do mesmo junto as autoridades em Brasília.

O deputado Sabino Castelo Branco disse na audiência que, não sabia da audiência pública organizada pelo deputado Francisco Souza mas que, estava à disposição para colaborar e resolver os problemas relacionados ao funcionamento do aeródromo de Humaitá. Sabino disse que, nesta semana vindoura vai pessoalmente a ANAC questionar os motivos pelos quais os voos regionais não estão operando no município, Sabino disse ainda que é amigo pessoal do proprietário da MAP LINHAS AÉREAS, que realizava voos semanais no município. Sabino encerrou dizendo que todas as causas do interesse do município de Humaitá, são causas dele também e que, vai ajudar a resolver a questão junto com o Deputado Francisco Souza e com o prefeito Herivaneo Seixas, finalizou.

O prefeito Herivaneo Seixas disse que o município precisa ter novamente o aeroporto municipal funcionando em sua plenitude e que se depender de sua gestão irá disponibilizar todas as atenções possíveis para solucionar os problemas que trazem prejuízos aos usuários dos voos regulares comerciais, Herivaneo parabenizou o Deputado Estadual Francisco Souza que mesmo tendo recebido somente 37 votos nas eleições passadas direcionou ao seu município uma emenda impositiva no valor de R$ 500 mil reais, que serão utilizados para drenagem das áreas alagadiças da cidade, Herivaneo agradeceu também ao Deputado Federal Sabino Castelo Branco que ajudou o município com os 04 – Campos Society de grama sintética e com o Centro do Idoso que é uma referência em nossa cidade. Herivaneo citou também que o deputado Sabino prometeu liberar emenda para a abertura de uma estrada que ligará o Conjunto Habitacional Rio Uruapiara ao Residencial Rio Madeira, que retirará o povo do perigo da BR 230 e dará oportunidade de assentar pelo menos mil pessoas que ganharão terrenos para construírem suas casas nas margens da nova rua, que irá receber o nome que o deputado indicar. Herivaneo encerrou suas palavras dizendo que, nada acontece por acaso, e que a presença deputado Sabino na audiência pública só fortaleceu ainda mais a união de todos em prol desta questão de interesse de nosso povo.

A audiência foi encerrada pelo deputado Francisco Souza dizendo que, sai de Humaitá com uma certeza de que, está causa deverá ser solucionada muito em breve, agradecendo a presença de todos.