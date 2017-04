Tony Medeiros desistiu de “desistir” de ser Amo do Garantido. Cantor Salomão Rossy já estava cotado para ser o item

Adelson confirma Tony Medeiros como Amo e Salomão Rossi no Garantido

Tony Medeiros

O presidente do Boi Garantido Adelson Albuquerque anunciou para o site PARINTINSAMAZONAS na manhã deste sábado, 8 de março, que o prefeito Bi Garcia PSDB informou em reunião a intenção do vice-prefeito Tony Medeiros (PSL) de permanecer neste festival na função de item Amo do Boi Garantido. A conversar foi durante a quinta-feira, logo após o site informar que o cantor e compositor Salomão Rossy seria o substituto de Tony no bumbódromo.

Tony Medeiros, que tem três secretarias municipais para tomar de conta, declarou à imprensa no começou do ano que não mais seria o Amo do Garantido. Desde então a diretoria do Vermelho e Branco buscou através da Comissão de Artes um substituto. O nome da Comissão apresentado ao presidente Adelson foi de Salomão Rossy.

“A diretoria não se manifestou de forma oficial nunca sobre o Tony Medeiros. Ele comunicou que deixaria o posto para a imprensa. Eu já disse que o posto de Amo do Garantido é dele. Fiz o convite pessoalmente para ele ficar durante o mês de fevereiro no Carnailha. O Tony é um dos itens importantes do Garantido. Mas nenhum item é mais importante que o próprio Garantido. Os itens existem pela brincadeira do Boi. Ele manifestou o desejo de ficar e então ficará”, comentou.

Sobre a contratação de Salomão Rosy, Adelson confirmou a informação dada ao site. “A Comissão de Artes me apresentou um nome e o nome é do Salomão Rossy. Estávamos atrás de um nome e isso não se pode negar. Pois o processo do Boi é dinâmico” disse.

Adelson não quis entrar no mérito sobre as especulações de uma saída de Tony Medeiros se é por causa do trabalho na prefeitura ou sobre “birra” pelo fato do irmão dele Marco Aurélio ser candidato na eleição.

“Eu tenho de tratar sobre a parte que me cabe ao Garantido na arena e administração. Temos um grande evento para fazer neste sábado com o lançamento do CD e depois abrir os trabalhos nos galpões” finalizou.

Apesar de terem se “acertado” Tony Medeiros não apareceu no ensaio geral da noite de sexta-feira, mas estará na bumbódromo.

ANTONIO ANDRADE c D

A celeuma da saída de Tony Medeiros da função de Amo e agora a desistência dele em “desistir” de sair, lembrou o caso envolvendo o ex-presidente Antonio Andrade Barbosa no começo da década de 2000.

O Garantido fazia um Cd duplo e o então levantador o rei David Assayag estava se sentido o “cara” e alegando falta de pagamento não gravaria as toadas. Antonio Andrade mandou então que parte do Cd fosse gravado na voz do cantor e item substituto Edilson Santana. Vendo ameaça na função David caiu na real.

Na festa de Parintins tem dessas coisas e de vez em quando, aparece uns querendo ser maiores que Garantido ou Caprichoso. E jamais o serão.

PARINTINSAMAZONAS