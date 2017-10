ADAF E IDAM REALIZAM A 2a SEMANA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM HUMAITÁ

O evento que teve inicio na manhã desta segunda-feira (02) deve acontecer até quinta-feira (05), e esta sendo realizado no Auditório da UFAM que fica na rua 29 de agosto. Para participar os interessados devem levar 1kg de alimentos não perecíveis para ter acesso a palestras e exposições de métodos e programas empregados na educação sanitárias no remanejamento de animais.

Participam também o Presidente da Associação dos Produtores de Lábrea Dr. Francisco, o Secretário executivo da SEMAPA, Elenilson, os diretores Diego (ADAF) Pantoja (Idam) além do prof. João, que é o Coordenador de área animal e vegetal do IFAM. Estão sendo oferecidas diversas informações importantes relacionadas ao setor agropecuário, com destaque especial a erradicação da “Febre Aftosa” em nosso estado, que deve receber liberação internacional no início do mês de março em Paris capital francesa.

Para quem pretende participar fica nossa dica especial e os parabens aos organizadores deste movimento de grande importância regional.