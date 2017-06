ACOMPANHADO DA MÃE, UM DOS ACUSADOS DE MATAR O SOLDADO PORTILHO SE APRESENTA À POLÍCIA

Um dos acusados de participar do assassinato do soldado PM Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos, João Marcos Neves Serra, 19, se apresentou à Delegacia Geral da Polícia Civil, na Avenida D. Pedro, bairro do Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus, quase no final da tarde desta quarta-feira, 31, acompanhado da mãe e de familiares, e está sendo ouvido pelo delegado Juan Valério, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Após ser ouvido, João Marcos ficará preso, pois tem mandado de prisão em aberto, segundo o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Guilherme Torres.

Ele chegou à delegacia em um táxi, vindo da Betânia, Zona Sul de Manaus.

Até às 18 horas o delegado, o advogado e o acusado permaneciam dentro do cartório a portas fechadas e toda a imprensa estava do lado de fora, aguardando uma fala do titular da DEHS.

Índio continua sendo procurado pela polícia

Este segundo é o perigoso “Tobandido”, também acusado de participar da morte do PM (Fotos: Divulgação)

A acusação até então é de que João Marcos e os elementos apelidados de “Tobandido” e “Índio”, ambos ainda foragidos, descobriram que Porfilho era um policial militar, quando ele foi à invasão Buritizal Verde para tentar comprar um terreno no local, e depois de ele o renderem, tomaram sua arma e o levaram para uma área de mata, onde o torturaram e depois o esfaqueram até a morte.

