Acidente envolve tres veiculos em Humaitá

ACIDENTE FEIO AQUI NA PADRE JOSÉ MARIA PENA PRÓXIMO A ESCOLA PADRÃO

Envolvendo três veículos, em um cruzamento entre as Ruas Padre Pena e a Rua do Restaurante Palhoça que vai em direção ao Hospital novo.

Um caminhão baú modelo Mercedez Bens Placas PHG 8576, uma caminhonete Modelo Mitsubichi L200 da UFAM, Placa OAC 9095 e uma motocicleta CG Titan Placas NOL 2321 de Humaitá, conduzida por um moto taxista. Não houve vítima fatal, o condutor da motocicleta foi quem mais se machucou, o motorista da L200 Thiago Realto também se machucou levemente e o passageiro da caminhonete também ficou ferido, tendo batido a cabeça no parabrisas da caminhonete. O motorista do caminhão não se machucou.

Segundo informações colhidas no local, o motorista do caminhão, cruzou a rua PE. JOSE MARIA PENA, quando ele deveria ter esperado a caminhonete passar indo em direção ao Cemitério. O mototaxista ia em direção aos correios. O motorista do caminhão não é daqui da cidade e alegou que não havia sinalização, e que por isso, imaginou que poderia cruzar normalmente ocasionando o acidente. O condutor da caminhonete L200 ainda tentou desviar mais não teve tempo hábil para executar a manobra sem colidir. Ele livrou a frente da caminhonete, mas acabou sendo pego pela lateral do veículo ficando totalmente destruída. O motoqueiro ao observar a possibilidade do acidente ainda tentou desviar mas acabou batendo na caminhonete.

A polícia e a ambulância chegaram em poucos minutos . Os envolvidos estão no hospital recebendo cuidados médicos.

Mais informações ao decorrer do dia… Aqui no seu canal de notícias