ACIDENTE COM VITIMA FATAL NA BR 319

Uma pessoa morreu e 04 ficaram feridas em um acidente ocorrido agora de manhã (17) na BR319 indo em direção a Porto Velho, informações de populares confirmam que o veículo vinha de Roraima. Um dos feridos disse que dirigiu a noite toda e que ao chegar no Posto da Polícia Rodoviária decidiu passar a direção a outro colega devido estar cansado e com sono.

A viagem pela BR319 é cansativa ainda mais durante a noite que requer cuidado redobrado. Informações colhidas aqui no hospital geral de HUMAITÁ afirmam que 05 pessoas estavam em uma caminhonete modelo Hilux de cor prata placas NCY 8519 de Porto Velho, que ao chegar próximo do acaizal no km 40 indo a Porto Velho, o condutor dormiu e perdeu o controle do volante, batendo primeiro no guard raio do lado esquerdo da pista, em seguida cruzando a pista para o lado direito, onde batei mais forte, capotando varias vezes, caindo em uma ribanceira, batendo em uma arvore onde ficou em definitivo. Dois ocupantes estavam sem cinto, o condutor e outra pessoa que foram arremessados pra fora do veículo.

O motorista morreu no local. Nao foram identificados os envolvidos até o momento. Quatro feridos receberam atendimento médicos no hospital de Humaitá. O corpo da vítima fatal esta no necrotério municipal.

Veja as fotos do local do acidente.

acriticadehumaita.com.br